Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) will das Land besser an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn anbinden. Das geht aus einem Strategiepapier hervor, das die Ministerin am Mittwoch vorgestellt hat. Es gebe überall im Land Handlungsbedarf. "Neben Halle muss auch Magdeburg auf ICE-Niveau an die Metropolen Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main und an andere wichtige Wirtschaftsräume angebunden werden."