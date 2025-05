Saltan Gindulin, Hundetrainer aus Halle, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, ob ein Hund zubeiße, sei nicht unbedingt an der Rasse festzumachen. Man rede da über Wahrscheinlichkeiten und nicht über Sicherheiten. Gindulin erklärte, wenn man einen Hund nicht kenne, sei es natürlich schwer zu wissen, ob dieser beiße. "In der Regel ist es so: Wenn das Tier ein Halsband trägt oder man erkennt, dass es aus einem gepflegten städtischen Haushalt stammt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zubeißt, geringer", so Gindulin. Der Hundetrainer betonte aber auch, bei fremden Hunden sei Vorsicht geboten.