All das geht aus einer Recherche von MDR Data hervor , für die die aktuellen Hundesteuersätze aller 218 Gemeinden in Sachsen-Anhalt abgefragt wurden. Auf MDR-Nachfrage gaben einige der Gemeinden an, noch über eine Steuererhöhung zu diskutieren. In Burg etwa wird dieses Jahr im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes über den Vorschlag abgestimmt, die Hundesteuersätze pauschal um zehn Prozent zu erhöhen.

Die flächendeckende Betrachtung der Hundesteuer zeigt: Die Höhe der Steuer ist in erster Linie vom Wohnort abhängig. Vor allem in ländlichen Regionen gibt es viele Gemeinden, die nur eine geringe Steuer verlangen. In 133 Gemeinden liegt die jährliche Steuerhöhe für einen Hund bei 50 Euro oder weniger. Das sind 61 Prozent aller Gemeinden in Sachsen-Anhalt. So beispielsweise die Stadt Werben (Elbe) im Landkreis Stendal: Hier werden für den ersten Hund pro Jahr 14 Euro verlangt. Damit erhebt die Gemeinde den niedrigsten Steuersatz in ganz Sachsen-Anhalt.