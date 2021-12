Wieder Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Sachsen-Anhalt

Am Wochenende haben erneut mehrere hundert Menschen in Sachsen-Anhalt gegen die Schutzmaßnahmen vor der Ausbreitung des Coronavirus protestiert. Wie die Polizei mitteilte, haben am Samstag in Halle, Magdeburg, Salzwedel, Stendal und Quedlinburg Versammlungen stattgefunden. Am Sonntag habe es außerdem Proteste in Dessau-Roßlau und Gröningen gegeben.