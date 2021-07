Warnsysteme Hunderte Sirenen in Sachsen-Anhalt sollen reaktiviert werden

In Sachsen-Anhalt gibt es knapp 2.000 Sirenenanlagen. Die Verteilung unterscheidet sich aber auf dem Land und in der Stadt. Im Landkreis Harz zum Beispiel stehen 110 Anlagen und im Altmarkkreis Salzwedel sind es 225. In Magdeburg hingegen findet man sie nur im Außenbereich der Stadt und Halle verzichtet komplett auf Sirenen. "Ich denke, das hat mit den ländlichen Strukturen zu tun", sagt Bernward Küper vom Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt. In der Stadt hingegen habe man in der Vergangenheit viele Sirenen abgebaut und auf Digitalisierung gesetzt.