Die Kommunen in Sachsen-Anhalt haben im ersten Halbjahr dieses Jahres etwas weniger Geld mit der Hundesteuer eingenommen als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt nahmen die Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt rund 6,62 Millionen Euro Hundesteuer von den Hundehaltern ein – rund 1,1 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2023, wie das Statistische Landesamt (StaLA) in Halle mitteilte.