Landeseigene Beteiligungsgesellschaft Land zahlt erneut Millionenbetrag an ehemaligen IBG-Manager von der Osten

In dem Streit zwischen dem Land und von der Osten ging es um die Frage, ob ein Manager im Auftrag des Landes Firmen finanziell fördern darf, an denen er selbst finanziell beteiligt ist. Von der Osten hatte über seine Firma GoodVent den landeseigenen Risikofonds verwaltet, mit dem im Auftrag des Landes vielversprechende junge Unternehmen unterstützt werden, darunter die damalige Solarfirma Q-Cells aus Bitterfeld-Wolfen. Von der Osten hatte ohne Wissen des Landes auch privat in das Unternehmen investiert und Gewinne gemacht. Nach Bekanntwerden wurde von der Osten entlassen und der Vertrag mit GoodVent gekündigt. Vor Gericht unterlag das Land dann später.