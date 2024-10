Die IG Metall warnt Automobil-Zulieferer in Sachsen-Anhalt davor, Stellen abzubauen. Die Gewerkschaft teilte am Dienstag MDR SACHSEN-ANHALT mit, die Ankündigung von Bohai Trimet in Harzgerode, 100 Jobs zu streichen, sei ein Schlag für die Region. Die Krisenstimmung in der Branche dürfe nicht dazu genutzt werden, dass Unternehmen "auf dem Rücken der Belegschaft die nächste Nachkommastelle der Rendite trimmen", hieß es.