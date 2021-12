Hinzu komme die Angst vor Tierquälern. Tierquäler? Ja. Sie habe schon soviel Gewalt gegen Lebewesen erlebt, dass sie lieber kein Risiko eingehen möchte. Hamann erinnert an einen Fall aus Nordrhein-Westfallen, wo vor mehr als zwei Jahren Igel bei lebendigem Leib angezündet und verbrannt wurden. Und: "Achten Sie mal darauf, wo überfahrene Igel auf den Straßen oft liegen: direkt auf dem Mittelstreifen oder nahe an den Bordsteinen. Da fahren normalerweise keine Autos." Aus "Jux und Dollerei" würden Pkw-Fahrer Jagd auf die hilflosen Geschöpfe machen: "Unvorstellbar grausam!"

Igel aus Sachsen-Anhalt werden kurzzeitig gehegt und gepflegt

Ralf Meyer Bildrechte: Bühnen Halle/Yvonne Most Auch hilfsbedürftige Igel aus Sachsen-Anhalt finden ihren Weg zu Birgit Hamann. Ralf Meyer, Dramaturg am Puppentheater Halle und passionierter Tierliebhaber, entdeckte vor einigen Jahren seine Berufung, der – mittlerweile wird er so genannt – "Igelpapa von Halle" zu werden. Wie bei Birgit Hamann fing das Ehrenamt klein an und wuchs sich dann zu einer veritablen Nebenbeschäftigung aus. Wenn Meyer in den vergangenen Jahren Hilfe brauchte, fand er sie bei Birgit Hamann. Sie stand ihm mit Rat und Tat zur Seite und übernahm kurzzeitig auch die Pflege der Tiere. Ausgewildert werden die Igel danach natürlich wieder in Sachsen-Anhalt.

Darum geht es den Igeln immer schlechter

Heiße, trockene Sommer, in denen kaum Nahrung zu finden ist; milde Winter, in denen der Schlaf der Tiere immer wieder unterbrochen wird; das allgegenwärtige Insektensterben, das Igel als ausgewiesene Fleischfresser besonders hart trifft; die permanente Verkleinerung der Lebensräume, bei denen die beliebten Steingärten eine besonders unrühmliche Rolle spielen; Mähroboter und Elektrosensen, die sich ihren Weg durch Wiesen und Tiere gleichermaßen fräsen: Die Liste der Bedrohungen für die Igel ist lang.

Auf der anderen Seite sind öffentlich geförderte Einrichtungen für die Igelhilfe oft chronisch unterfinanziert – oder werden geschlossen, wie vor einigen Jahren das Igelschutzzentrum Leipzig. Insofern wird die private Initiative von Ehrenamtlern wie Birgit Hamann immer wichtiger. Wie viele Igel in Mitteldeutschland leben, ist zwar unbekannt. Laut NABU sind die Bestände aber dramatisch rückläufig. In einigen Bundesländern stehen sie sogar bereits auf der Vorwarnliste der Roten Liste. Auch in Sachsen-Anhalt gelten Igel als gefährdet.

Von der Edelsteinschleiferin zur Tierschützerin

Birgit Hamann untersucht einen kleinen Igel, bevor sie ihn füttert. Bildrechte: MDR/Gero Hirschelmann So mögen die ungefähr 250 Igel, die Birgit Hamann in den vergangenen vier Jahren gerettet hat, nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein sein. Doch ohne ehrenamtliche Naturschützer würde es den Tieren in Mitteldeutschland wahrscheinlich noch viel schlechter gehen. Die gelernte Edelsteinschleiferin Hamann, die sich nach der Wende ihr Brot als Gastronomin, Innendekorateurin, Messebauerin sowie Grünpflegerin verdiente und mittlerweile im Herrenhaus Möckern als Gärtnerin und "Mädchen für alles" angestellt ist, nahm dafür nicht unbedingt den geraden Weg. Doch seit ihrer Kindheit auf einer Obstplantage bei Taucha stand für sie fest: "Ich will mich um hilfsbedürftige Tiere kümmern."



Nicht nur Igel, sondern auch Hühner werden gerettet

Kein Wunder, dass ihr Haus außerdem von drei Katzen bevölkert wird, die ihr alle in sehr schlechtem Zustand zugelaufen sind. Und neben den Igeln kümmert sich Birgit Hamann auch noch um Vögel, genauer: um Hühner. Zusammen mit dem Verein "Stark für Tiere" vermittelt sie "ausrangierte" Legehennen in ein "artgerechtes, schlachtfreies Zuhause". Im Januar steht die nächste Lieferung von 1.000 Tieren an. Bei der "Adoption" soll laut Verein der "Tierschutzgedanke im Vordergrund stehen". Es werde nur an Menschen vermittelt, die "aktiv Tierleben retten wollen. Die Verwertung der Eier sollte dabei ein Nebeneffekt, aber nicht der Hauptgrund sein."

Birgit Hamann: "Igel sind keine Haustiere"