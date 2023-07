Die IHK Magdeburg sieht in der Arbeitsmarktpolitik eine Mitschuld, dass Erwerbsfähige nicht in Arbeit kommen.

Die IHK Magdeburg sieht in der Arbeitsmarktpolitik eine Mitschuld, dass Erwerbsfähige nicht in Arbeit kommen. Bildrechte: IMAGO/Steinach

Nach Daten des Jobcenters in Magdeburg gab es in der Landeshauptstadt 2022 bei den 18- bis unter 30-Jährigen 3.700 erwerbsfähige Personen, die Sozialleistungen bekommen haben. Davon haben 555 an Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung teilgenommen. Letztlich sind von ihnen 129 in einem sozialversicherungspflichtigen Job gelandet.