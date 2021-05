Immer häufiger kann man in Sachsen-Anhalt illegale Müllablagerungen etwa an Feldwegen, in Waldstücken oder Bauruinen beobachten. Ein Beispiel ist auch die Müllentsorgung vor einer Grünschnittanlage in Magdeburg. Seit Jahren nehmen solche Fälle im Land zu. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.