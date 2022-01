Den Daten des LKAs zufolge wurden mehr als die Hälfte der insgesamt 521 gestohlenen Katalysatoren zwischen 2018 und 2021 in Magdeburg (140) und Halle (97) entwendet. "Weitere Tatorte finden sich im Umkreis der beiden Großstädte", teilte das LKA mit. In Sachsen-Anhalts Norden wurden demnach ausschließlich in Stendal und Salzwedel Fälle registriert. Im mittleren und südlichen Teil des Landes verteilen sich die Tatorte relativ gleichmäßig. "In diesem Bereich gab es Häufungen in Kleinstädten bzw. kleineren Ortschaften", so das LKA weiter.