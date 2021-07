In Sachsen-Anhalts Arztpraxen verfallen immer mehr Covid-19-Impfdosen. Der Hausärzteverband erklärte auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, dabei handele es sich bisher um Einzeldosen wegen nicht wahrgenommener Impftermine. Darüber hinaus fehle es an Listen mit Ersatz-Impfwilligen, um angebrochene Mehrfach-Ampullen verimpfen zu können, so Holger Fischer, erster stellvertretende Vorsitzende des Landes-Hausärzteverbandes.