Impfzentren in Sachsen-Anhalt Wo Corona-Impfungen ohne Termin möglich sind – und wo noch nicht

In Deutschland ist in den vergangenen Tagen viel über Menschen diskutiert worden, die ihre Corona-Impftermine ohne Absage verstreichen ließen. Vor allem bei den Zweitimpfungen ist das ein Problem. Andere sind bei der Suche nach einem Impftermin bislang leer ausgegangen.

Doch nachdem Anfang des Monats neue Impfstofflieferungen im Land eingetroffen sind, hat sich die Situation vielerorts erheblich entspannt. In mehr als der Hälfte der Landkreise in Sachsen-Anhalt sind Corona-Impfungen in den Impfzentren inzwischen sogar ohne Termin möglich. MDR SACHSEN-ANHALT zeigt, wie die Situation in den Landkreisen ist: