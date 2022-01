Da in den Apotheken täglich gefälschte Impfnachweise vorgelegt würden, um an ein digitales Zertifikat zu kommen, fielen besonders hier Fälschungen auf. Wegen der zunehmenden Gereiztheit und Gewaltbereitschaft einiger Menschen sei laut LKA eine "gewisse Zurückhaltung" bei den Apothekern gegenüber den Kunden nur verständlich. Es sei einfach zu fordern, beim Feststellen eines vermeintlichen Betruges mit einer Anzeige bei der Polizei zu reagieren. "Aber das funktioniert nur in der Theorie", betonte der Sprecher.