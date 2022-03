Der Magdeburger Amtsarzt Eike Hennig sieht die Gefahr, dass wegen der in Kürze greifenden Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen weiteres Personal in der Branche verloren geht. "Es gilt zu verhindern, dass Mitarbeiter, die nicht geimpft sind, jetzt kündigen, weil sie Angst vor dem Verfahren haben", sagte Hennig.

Der Magdeburger Amtsarzt Eike Hennig kritisiert die Impfpflicht für das Pflegepersonal: "Die haben in zwei Jahren Pandemie gute Arbeit gemacht." Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE

Vom kommenden Mittwoch an müssen die Leitungen der Krankenhäuser, Pflegeheime, Praxen und viele anderer Einrichtungen und Unternehmen den Gesundheitsämtern die Beschäftigten melden, die keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorgelegt haben oder bei denen ein Nachweis Zweifel aufwirft. Sachsen-Anhalt will am 15. März ein Online-Portal freischalten, über das die Meldungen an die Ämter erfolgen.