Ein genauer Überblick darüber, wie viele Beschäftigte in Sachsen-Anhalt unter die Impfpflicht fallen, fehlt. Nach Angaben des Landes gibt es etwa 50.000 Pflegekräfte in Krankenhäusern, Pflegeheimen und bei ambulanten Diensten. Das Sozialministerium verweist darauf, dass der Anteil des Personals mit gültigem Impfzertifikat in den voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen im Februar dieses Jahres bei durchschnittlich 85 Prozent lag. Das war noch vor dem Start der Impfungen mit dem Novavax-Impfstoff. Aktuellere Zahlen gibt es demnach nicht.