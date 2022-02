Man werde das Bundesgesetz umsetzen, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Der Prozess zur Umsetzung laufe noch, aber er laufe gut. "Es gibt keinerlei Dissens zwischen der Gesundheitsministerin und mir", so Haseloff. Grimm-Benne antwortete nicht auf die Frage.

In einer "Handreichung" zur Teil-Impfpflicht vom Bundesgesundheitsministerium steht: Die Arbeitgeber müssen die Gesundheitsämter über Beschäftigte ohne Nachweis informieren und die entsprechenden Daten der Beschäftigten an die Behörde übermitteln. Das zuständige Amt muss dann die betreffende Person anhören.

"Weigert sich der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin, einen Nachweis vorzulegen, kann als letztes Mittel eine Kündigung in Betracht kommen", heißt es weiter vom Bundesgesundheitsministerium. Allerdings sagen Arbeitsrechtler, dass der Mitarbeiter in einem solchen Fall wohl vorab abgemahnt werden müsste.

Verliert ein Beschäftigter aufgrund fehlender Impfung am Ende seinen Job in Heim oder Klinik, muss er nicht seinen Anspruch auf Arbeitslosengeld verlieren. Bei der Arbeitsagentur gibt es Ermessensspielraum. Rechtlich kommt es darauf an, ob der Betroffene dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht – auch in anderen Branchen.