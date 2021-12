Innenministerium liefert Zahlen Hohe Impfquote bei der Landespolizei

Durch die 3G-Regelung am Arbeitsplatz hat die Landespolizei mittlerweile eine interne Impfquote ermittelt. Sie ist mit fast 80 Prozent überdurchschnittlich hoch, auch Auffrischungsimpfungen laufen an. Das Innenministerium will die Zahlen aber nicht weiter kommentieren.