Trotz knappen Impfstoffs Impfrekord in Arztpraxen gegen Coronavirus

In den Arztpraxen in Sachsen-Anhalt ist in der vergangenen Woche so viel gegen das Coronavirus geimpft worden wie noch nie. Bei den meisten Impfungen handelte es sich um Auffrischungsimpfungen. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung kritisierte, dass es mehr Impfungen hätten sein können, hätte mehr Impfstoff zur Verfügung gestanden.