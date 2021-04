Wer sich impfen lassen will, sollte nicht in den Hausarztpraxen anrufen oder gar ohne Termin zur Sprechstunde erscheinen. Die Hausärztinnen und Hausärzte werden zunächst nur eine überschaubare Anzahl an Patienten impfen können. Dabei werden zuerst jene Patientinnen und Patienten an die Reihe kommen, die den Schutz besonders dringend benötigen. Deswegen rufen die Hausärztinnen und Hausärzte die entsprechenden Menschen selbst an.