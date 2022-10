Künftig werde im wöchentlichen Wechsel jeweils ein Angebot für den Impfbus oder das Impfzentrum geben. In geraden Wochen fänden die Impfungen im Impfbus statt, in ungeraden Wochen im Impfzentrum am August-Bebel-Ring in Quedlinburg. Am 21. Oktober wird der Impfbus von 13 bis 17 Uhr auf dem Halberstädter Holzmarkt stehen. Sowohl im Impfbus als auch im Impfzentrum ist eine Grundimmunisierung mit den Impfstoffen Biontech, Moderna und Novavax, sowie eine Auffrischung mit dem auf die Omikron-Variante angepassten Biontech-Impfstoff möglich.