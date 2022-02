Pilotprojekt Gemeinden werden vom Innenministerium beim Sparen beraten

Etwa jede zweite Kommune in Sachsen-Anhalt ist verschuldet. Mit einem kostenlosen und freiwilligen Beratungsangebot will das Innenministerium den Gemeinden und Städten helfen, Kosten zu senken und Geld zu sparen. In neun Kommunen ist die Beratung bereits abgeschlossen.