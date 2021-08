In einem Offenen Brief des Konzernbetriebsrates von Abellio heißt es, man brauche jetzt eine Lösung, wie die Arbeitsplätze der Beschäftigten gesichert werden könnten. Der Betriebsrat schreibt weiter: "Wir, die rund 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Abellio in Deutschland, appellieren eindringlich, zeitnah eine Einigung zum wirtschaftlichen Weiterbetrieb der einzelnen Verkehrsnetze zu erzielen und somit den Beschäftigten der Abellio-Unternehmen in den Regionen eine Perspektive zu ermöglichen."