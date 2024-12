Den größten Teil haben demnach private Haushalte ausgemacht, so die Behörde. Hier wurden knapp 1.750 Anträge gezählt; ein Plus von mehr als 12 Prozent. Bei den Unternehmen gab es rund 260 Insolvenzanträge – ein Plus von gut zehn Prozent. Besonders betroffen war demzufolge das Baugewerbe. Aber auch Unternehmen aus dem Handel, der Kfz-Industrie und dem Gastgewerbe hat es vergleichsweise oft getroffen.