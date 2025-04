Deutschlandweit wurden im März 2025 laut dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) insgesamt 1.459 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften registriert – so viele wie seit Jahren nicht. Würden all diese Unternehmen am Ende tatsächlich vom Markt verschwinden, läge die Zahl der bundesweit betroffenen Arbeitsplätze bei mehr als 16.000. Besonders stark trifft es laut IWH die Industrie, aber auch Bau, Handel und Dienstleistungsbereiche sind zunehmend betroffen.

Eine weitere Zahl zeigt: Bundesweit ist die Zahl der Insolvenzen im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2020 um 52 Prozent gestiegen. In Bayern und Baden-Württemberg wurden sogar Anstiege von bis zu 80 Prozent registriert. Nicht so Sachsen-Anhalt: Das Land meldet ein Plus von vergleichsweise niedrigen drei Prozent. "Sachsen-Anhalt bildet hier eine große Ausnahme – es ist das einzige Bundesland, in dem die Insolvenzzahlen rückläufig sind", sagt Steffen Müller, Leiter der IWH-Insolvenzforschung auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Die süddeutschen Bundesländer seien deutlich stärker betroffen.