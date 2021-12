Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Mir ist der Dreh in Ottenstein in Erinnerung geblieben. Die Leute dort haben so ein Gesamtkonzept geschaffen: Einerseits haben sie Grundstücke verschenkt, um junge Familien in den Ort zu bringen, andererseits ein betreutes Wohnen gebaut, damit auch ältere Leute gut dort leben können.