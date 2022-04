Rund 5.300 ukrainische Schulkinder sind derzeit in Sachsen-Anhalt registriert. Davon sind bereits 733 an einer Schule im Land untergebracht worden. "Im Mai beginnen in der Ukraine die Sommerferien und wir vermuten, dass dann die Nachfrage nach einem Schulplatz bei uns steigen wird", sagte Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Magdeburg.

Die ukrainischen Schulkinder werden derzeit in sogenannten Ankunftsklassen betreut. "Wir haben momentan sieben Ankunftsklassen: zwei in Halle, zwei in Magdeburg und eine in Loburg", sagte Feußner. Solche Klassen würden immer dann gebildet, wenn mindestens 15 Schüler oder Schülerinnen zusammenkommen. In den Ankunftsklassen sollen die Kinder und Jugendlichen zunächst Deutsch lernen und auch psychosoziale Unterstützung erhalten. Zudem umfasst das Angebot Unterricht in Ukrainisch. Im nächsten Schritt sollen die Schüler in Regelklassen wechseln.