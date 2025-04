Besonders hart trifft schlechtes Handynetz die Menschen in Ilsenburg im Harz. 30 Prozent der Gemeinde sind weiße Flecken mit maximal 2G-Netz. Nicht einmal zwei Drittel von Ilsenburg sind an das 5G-Netz angebunden. Aber auch außerhalb des Harzes treten in einigen Regionen gleichzeitig schlechtes Kabelinternet und schwaches Mobilfunknetz auf – so auch in Annaburg im Landkreis Wittenberg. Neun Prozent der Gemeinde sind weiße Flecken im Handynetz. Zudem haben 24 Prozent der Haushalte dort nicht einmal Zugang zu Kabel-Internet mit 50 Mbit/s.