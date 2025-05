Die Pflicht zur Anglerprüfung – Kern des Fischereischeins – wirkt auf viele abschreckend. In anderen Ländern geht das einfacher. Trotzdem hat die Prüfung auch eine positive Seite: Sie vermittelt Wissen zu Naturschutz, Tierschutz und gesetzlichen Grundlagen. Fazit: Das System ist nicht perfekt, aber durchaus sinnvoll – vor allem, weil es Eigenverantwortung mit Umweltbildung verknüpft. Ein Anlass zur grundsätzlichen Reform? Eher nicht und rechtlich kaum möglich, da Fischereirechte privat sind, die Binnenfischerei Ländersache ist und nur der Fischereirechtsinhaber Angelkarten ausgeben kann. Was verbessert werden könnte, sind die in den Bundesländern uneinheitlichen Regeln zum Kinder- und Jugendangeln, die es vielen Kindern erschweren, das Angeln zwanglos auszuprobieren. Auch die Digitalisierung könnte helfen, bürokratische Hürden abzubauen. In einigen Bundesländern gibt es bereits Möglichkeiten, ohne Anglerprüfung das Angeln auszuprobieren, was der Förderung des Angelinteresses dienlich sein dürfte.

Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Fische und das Angeln?

Die Auswirkungen des Klimawandels auf das Angeln sind spürbar – wenn auch regional sehr unterschiedlich. Vor allem in kleinen, schlecht beschatteten und stark kanalisierten Bächen und Flüssen führt die Erwärmung zunehmend zu Problemen, insbesondere für kälteliebende Arten wie Forellen. Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

In Seen zeigt sich der Klimawandel etwa durch eine stabilere sommerliche Schichtung des Wassers. Die tieferen Bereiche bleiben länger ohne Durchmischung, was zu Sauerstoffmangel oder sogar sauerstofffreien Zonen führt. Auch sinkende Wasserstände beeinträchtigen die empfindlichen Uferzonen, die für die Fischreproduktion entscheidend sind. Nicht alle Fische leiden jedoch unter den Veränderungen: Warmwasserarten wie Karpfen und Welse profitieren vom milderen Klima – sie vermehren sich früher im Jahr und breiten sich weiter aus.

Wie viel Glück braucht man beim Angeln?

Auch wenn Glück eine Rolle spielt: Erfolgreiches Angeln lässt sich in weiten Teilen planen. Drei zentrale Faktoren entscheiden über den Fangerfolg. Erstens: Der Köder muss dort platziert werden, wo sich der Fisch aufhält – das erfordert Wissen über sein Verhalten und seine Aufenthaltsorte. Zweitens: Der Fisch muss beißwillig sein, was von Fressphasen, Wetter oder Wassertemperatur abhängt – und durch Köderführung oder bei einigen Arten Anfüttern beeinflusst werden kann. Drittens: Das Angelgerät muss auf die Bedingungen und Zielarten abgestimmt sein – vom passenden Köder bis zum scharfen Haken.

Weitverbreitete Fischarten wie Plötzen oder Barsche lassen sich auch ohne große Vorkenntnisse mit einem Wurm als Köder fangen. Wer jedoch größere, scheuere oder seltene Fische wie Karpfen, Zander oder Forellen fangen will, braucht Erfahrung, Technik und Geduld sowie das richtige Gewässer. Anglerisches Können ist neben dem richtigen Gewässer entscheidend – und das lässt sich erlernen.

Können Fische wirklich lernen, dass der Angelhaken eine Gefahr bedeutet?

Ja – und zwar gleich auf zwei Ebenen: Fische entwickeln sowohl durch Erfahrung als auch durch Vererbung eine zunehmende Scheu gegenüber Angelködern. Studien belegen das nicht nur für Hechte, sondern auch für Karpfen und Forellen. Fische, die schon einmal gefangen und wieder freigelassen wurden, merken sich das und reagieren in Zukunft vorsichtiger. Besonders Karpfen sind lernfähig – sie erkennen Haken im Köder und spucken ihn gezielt wieder aus. Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

Je stärker ein Gewässer befischt wird, desto ausgeprägter sind diese Lerneffekte. Beim Karpfen wurde sogar soziales Lernen beobachtet: Tiere schauen sich das sogenannte Meideverhalten von Artgenossen ab – vergessen es aber nach wenigen Tagen wieder. Eine Hakerfahrung erinnert ein Karpfen bis zu einem halben Jahr. Hechte vergessen hingegen deutlich schneller.

Darüber hinaus gibt es einen erblichen Effekt: Manche Fische sind von Natur aus scheuer oder weniger angriffslustig – und damit weniger fängig. Wenn über Jahre hinweg vor allem die gut fängigen Exemplare entnommen werden, setzen sich die vorsichtigeren genetisch durch. Langfristig wird der gesamte Bestand schwerer zu beangeln. Für Angler mag das frustrierend oder Anreiz sein – für die Fischpopulation ist es ein natürlicher Schutz gegen Überfischung.

Was versteht man unter "Catch and Release" und wann ist es vertretbar?

Aus Naturschutzsicht: ja, es ist vertretbar – unter bestimmten Bedingungen. Das Zurücksetzen von Fischen nach dem Fang ist gängige Praxis und in vielen Fällen sogar gesetzlich vorgeschrieben, etwa bei untermaßigen oder geschonten Arten. Wenn dies fachgerecht und fischschonend geschieht, ist die Sterblichkeit bei den meisten Arten sehr gering und der Bestand wird besser geschont und erhalten. Studien belegen, dass korrektes Handling nur geringe Schäden verursacht und "Catch and Release" somit aus Sicht des Bestandsschutz sinnvoll sein kann.

Die eigentliche Kontroverse liegt jedoch nicht im ökologischen, sondern im ethischen Bereich. Laut Tierschutzgesetz darf einem Tier nur aus "vernünftigem Grund" Leid oder Schaden zugefügt werden. Als solche Gründe gelten immer: Nahrungserwerb, fischereiliches Management oder wissenschaftliche Zwecke. Strittig ist vor allem die Praxis jener kleinen Minderheit von Anglern, etwa drei bis fünf Prozent, die ganz ohne Verwertungsabsicht ausschließlich zum Zweck des Fangens und Zurücksetzens angeln. Für diese extreme Angelform, die manchmal und etwas irreführend mit "Catch and Release"-Angeln beschrieben wird, wird der "vernünftige Grund" oft angezweifelt. Aus Sicht des Fisches, ist das schonende Zurücksetzen aber wahrscheinlich die bessere Variante, weil die Alternative ansonsten den Tod bedeutet. Wichtig hier ist ein waidgerechtes Verhalten der Angler. Aktuell entwickeln wir in der Forschung Hinweise für besonders schonendes Zurücksetzen für die wichtigsten Arten in Deutschland.