Robert Arlinghaus: Wer in Deutschland in Vereinen organisiert angelt, hat nicht nur ein Hobby – sondern auch eine Verpflichtung. Denn Fischereirechte sind hierzulande in privater Hand von Angelvereinen oder -verbänden als Fischereipächter. Und damit einher geht die sogenannte Hegepflicht. Das bedeutet: Angelvereine dürfen nicht nur Angelkarten ausgeben, sondern müssen sich auch um Gewässer und die Fischbestände kümmern. Diese Regelung sorgt dafür, dass Anglervereine und -verbände in der Fläche aktiv Naturschutz an den Gewässern betreiben – vom Fischbesatz über Müllsammelaktionen bis hin zu Renaturierungsmaßnahmen. Und der einzelne Angler hat die Pflicht, die Natur zu nutzen, aber auch mit Fischen und der Umwelt nachhaltig umzugehen.

Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services