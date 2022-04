Das heißt, auch auf der Nachfrageseite muss Erdgas in größerem Umfang eingespart werden. Das heißt beispielsweise in der Stromerzeugung von Gas auf Kohle zu wechseln, wobei dies bei den hohen Gaspreisen bereits automatisch geschieht und natürlich begrenzt ist, denn in den Spitzenlaststunden werden Gaskraftwerke zur Lastdeckung benötigt. Entsprechend kann man die Abschaltung von Kohlekraftwerken verschieben, um mehr Kohlekapazität im Markt zu lassen, den Gasverbrauch bei Haushalten reduzieren, in dem weniger Wärme bereitstellt wird, und in der Industrie auf andere Energieträger wechseln.

Das kommt darauf an. Manche Dinge gehen dann tatsächlich etwas schneller, innerhalb von wenigen Wochen bis Monaten. Auf dem Weltmarkt lässt sich zusätzliches Flüssiggas beziehen und hierfür die bisherigen Überkapazitäten bei Flüssiggasterminals in Europa nutzen. Auch die Ausweitung der Produktion in anderen europäischen Ländern, unter anderem in Norwegen, Großbritannien, Polen und Niederlande sowie in Nordafrika, sollte in einem Zeitraum von Wochen bis ein paar Monaten grundsätzlich möglich sein. Die Erschließung von neuen Feldern beziehungsweise der Zubau von Flüssiggasterminals dauert im Gegensatz dazu mehrere Jahre.