Im Zweifel sind unter bestimmten Bedingungen trotzdem Veranstaltungen möglich. Wie realistisch ist das?

Das ist das Problem. Die Eindämmungsverordnung gibt unter bestimmten Voraussetzungen immer noch etwas her. Aber dann muss man immer in die Realität gucken und sagen, was geht unter 2G oder 2G+? Was ist da noch wirtschaftlich umsetzbar? Können das die Vereine überhaupt durchsetzen und kontrollieren? Und da muss man realistischer Weise sagen: Nein, das ist nicht zu leisten.

Gibt es denn alternative Ideen? Letztes Jahr hat man ja viel digital gemacht.

Im vergangenen Jahr waren wir sehr stolz auf unsere Vereine, als sie Formen gefunden haben, in der digitalen Welt noch etwas umzusetzen. Aber das ist natürlich immer nicht vergleichbar mit einer Präsenzveranstaltung. Karneval lebt von einer Gemeinschaft und lebt auch von der Zusammenkunft von Menschen. Und das kann man in der digitalen Form nicht umsetzen. Im ersten Jahr war das sicherlich auch noch spannend und Neuland. Aber die Motivation der einzelnen Mitglieder, das dieses Jahr noch mal so zu machen, nimmt sukzessive ein Stückchen ab. Da sind dieses Jahr nicht so viele Aktivitäten zu verzeichnen wie das im vergangenen Jahr der Fall war.

Im vergangenen Jahr hieß es, der Mitgliederschwund sei in vielen Vereinen nicht so hoch gewesen. Wie sieht das ein Jahr später aus?

Es wird gerade im Kinder- und Jugendbereich schwieriger. Das war immer so ein Pfund in Sachsen-Anhalt. Wir haben 50 Prozent Kinder- und Jugendanteil in unserem Verband. Da waren wir auch sehr stolz darauf. Aber wir merken, es wird schwieriger, weil man den Kindern und Jugendlichen momentan nicht die Perspektive eines Auftrittes oder eines Wettkampfes im karnevalistischen Tanzsport geben kann. Durch die vielen Unsicherheiten weiß man nicht, wann das nächste Event stattfinden kann. Viele Vereine versuchen, das durch Online-Training noch zu kompensieren, und versuchen auch mit Zusammenkünften – insoweit die Vorschriften das zulassen – weiterzumachen. Aber es ist natürlich für jeden Verein eine Mammutaufgabe, Mitglieder zu motivieren – sowohl im Erwachsenenbereich als auch im Kinder- und Jugendbereich.

Gibt es Hilfe aus der Politik?

Umzüge fallen in diesem Jahr das zweite Jahr in Folge aus. Den Karneval einfach in den Sommer legen, ist nicht so einfach wie es klingt. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Gaby Conrad Wir arbeiten mit der Landesregierung zusammen. Mittlerweile gibt es aber auch Programme, die wir über den Bund Deutscher Karneval (BDK) haben. Dabei wird mit einer größeren Summe Geld versucht, alles am Leben zu halten oder wieder Aktivitäten zu forcieren. Der BDK stellt dafür drei Millionen Euro zur Verfügung. Das wird versucht realistisch über alle 36 Landesverbände aufzuteilen.



Natürlich ist es schade, dass man relativ lange dafür gebraucht hat. Schade, dass für das Brauchtum nicht ein bisschen eher Unterstützungsmittel da waren. Im Moment sind wir aber froh, dass es Programme gibt, die auch von Vereinen in Anspruch genommen werden können.

Sind in Sachsen-Anhalt Vereine in existentieller Not?

Da gibt es Vereine. Man darf nicht vergessen, wenn 100 Prozent der Einnahmen über 24 Monate fehlen, aber die Ausgabenseite in Form von Vereinsräumen, Nebenkosten, Versicherungen weiterlaufen, dann gibt es schon Vereine, die sehr am Limit sind. Es mussten teilweise auch Verträge gekündigt oder Vereinsräume aufgegeben werden, weil man das im Moment nicht mehr finanziell leisten kann.

Bildrechte: dpa Die Karnevalsvereine sind in den kleineren Orten mittlerweile auch regionale Kulturträger. Dirk Vater, oberster Karnevalist in Sachsen-Anhalt

Warum kann man den Karneval dann nicht einfach so in den Sommer verschieben?

So einfach geht es nicht, weil unser Brauchtum lebt nun mal vom kirchlichen Kalender. Und da ist er eigentlich zwischen dem 11.11. und dem Aschermittwoch präsent. Jetzt ist natürlich immer die Frage, inwieweit gibt es Ausnahmesituationen? Wir müssen da auch ein Stückchen weit umdenken. Im Moment geben wir jedem Verein die Chance, wenn er etwas im Sommer machen will, dann soll er das auch tun. Denn es geht mittlerweile eben mehr oder weniger um die Existenz. Da sind wir im Moment auch sehr kulant. In dieser Ausnahmesituation würden wir das als Verband auch tolerieren.

Was müsste man anders machen bei einem Sommerkarneval?