Hier in Polen ist es so, dass hier eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft herrscht. Hier kommen aus ganz Polen permanent Menschen an, bringen, was sie zu Hause finden. Hier kommen Menschen mit riesengroßen Suppentöpfen an, die müssen die ganze Nacht über gekocht haben. Hier vor Ort ist der Bedarf an Hilfsgütern also nicht groß. Ganz im Gegenteil zur Ukraine.