Michael Kusian: Der Rettungsdienst muss auf jeden Fall besser werden. Ich glaube, dass die Grundversorgung in Sachsen-Anhalt neu gedacht werden muss. Das fängt bei den organisatorischen Dingen an. Also, wer da wo, wie und was bestimmen darf. Wir müssen dringend wissen, wie viele Retter in Sachsen-Anhalt insgesamt tätig sind. Nur dann können wir das System gut aufstellen und einschätzen, reicht das Personal, um die Aufgaben im Bevölkerungsschutz zu bewältigen.