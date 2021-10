In Sachsen-Anhalt erkranken derzeit viele Kindern am Respiratorisches Synzytial Virus (RSV). Die Uniklinik Halle hat bereits von einer alarmierenden Situation gesprochen. Das Virus, das zu schwerer Atemnot führen kann, ist vor allem für Babys und Kleinkinder gefährlich.

Doktor Roland Achtzehn ist Kinderarzt in der Börde und Vorsitzender des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Sachsen-Anhalt. Er hat mit MDR SACHSEN-ANHALT über die aktuelle Situation in den Arztpraxen gesprochen. Außerdem erklärt er Vorsichtsmaßnahmen, den Zusammenhang mit dem Coronavirus und spricht über seine Sorge vor einem möglichen harten Erkältungswinter.

MDR SACHSEN-ANHALT: Wie hoch ist momentan das Auftreten des RS-Virus in den Arztpraxen?

Roland Achtzehn: Das ist derzeit deutlich erhöht im Vergleich zu den Vorjahren. Die RSV-Welle kommt sonst erst in den Wintermonaten, also November, Dezember. Dieses Jahr hat sie schon im September begonnen. Das ist in Sachsen-Anhalt so, aber auch bundesweit. Wir hatten schon vor gut einem Monat Informationen aus Mecklenburg-Vorpommern, dass dort vermehrt Fälle aufgetreten sind. Ich habe außerdem gehört, dass es Kindergärten im Großraum Magdeburg gibt, die wegen der RSV-Problematik geschlossen sind.

Und warum ist die RSV-Welle jetzt so hoch? Warum geht das dieses Jahr schon so früh los?

Kinderarzt Roland Achtzehn Bildrechte: Roland Achtzehn Die Ursache dafür kann man nicht finden. Das ist eine Viruserkrankung. Der Virus kommt nur beim Menschen vor. Ich habe persönlich so ein bisschen den Eindruck, dass wir die schwache Grippe- und Infektwelle aus dem Vorjahr jetzt nachholen.



In Sachen Corona haben wir zunehmend wieder Öffnungsmaßnahmen. Die Kindergärten werden wieder gut besucht. Und deshalb ist wahrscheinlich die Welle jetzt recht hoch.

Was ist an dieser Krankheit so gefährlich für die Kinder?

Die RSV-Infektion kann von einem banalen Infekt bis zu einer schweren obstruktiven Bronchitis verlaufen. Man geht davon aus, dass bis zu 70 Prozent aller Kinder bis zum ersten Lebensjahr eine Infektion haben und bis zu 100 Prozent bis zum zweiten Lebensjahr. Also sind alle Kinder irgendwann mal dran.

Wenn man diese Infektion hat, kann man sie aber immer wieder bekommen. Und das Gefährliche ist eben, dass es für die ganz kleinen Frühgeborenen oder Kinder mit Herzfehlern doch zu einer sehr, sehr schweren Bronchitis kommen kann – unter Umständen sogar beatmungspflichtig.

Was sind die Symptome?