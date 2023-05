Viele Kommunen in Sachsen-Anhalt klagen über einen Investitionsstau und können dringend notwendige Projekte aus Finanznot nicht umsetzen. Das haben Recherchen des MDR ergeben. So können in Burg im Jerichower Land Straßen, die als Ausweichstrecken für die nahe Autobahn 2 dienen sollen, nicht saniert werden. Felix Malter, Pressesprecher der Stadt Burg, sagte dem MDR, die Maßnahmen, die eigentlich durchgeführt werden müssten, stauten sich teilweise seit Jahren. Der städtische Haushalt gebe einfach nicht genug her.