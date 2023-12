Nach Anschlagsplänen: Iraker aus Sachsen-Anhalt abgeschoben

Bildrechte: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Anschlagspläne vereitelt Iraker aus Sachsen-Anhalt abgeschoben

16. Dezember 2023, 12:33 Uhr

Ein mutmaßlicher Islamist aus Sachsen-Anhalt ist am Freitag abgeschoben worden. Der 20 Jahre alte Iraker befand sich in polizeilichem Gewahrsam. Er soll eine schwere Gewalttat in der Vor-Weihnachtszeit geplant haben. Der Mann war vor gut dreieinhalb Wochen in Helmstedt in Niedersachsen in Gewahrsam worden.