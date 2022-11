Ein Aktionsbündnis in Sachsen-Anhalt fordert von der Landesregierung einen Abschiebestopp in den Iran. Wie der Flüchtlingsrat mitteilte, haben die Unterzeichner eine Petition an Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) übergeben. Darin heißt es, die derzeitigen und künftigen Abschiebemaßnahmen in den Iran müssten sofort unterbunden und die Lebensbedingungen der hier lebenden Iranerinnen und Iraner verbessert werden.