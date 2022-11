Im Wintersemester 2021/2022 haben an den Universitäten und Hochschulen in Sachsen-Anhalt 352 Menschen aus dem Iran studiert. Das sind rund zweieinhalb Mal so viele als noch vor zehn Jahren und entspricht 17 Prozent aller in Sachsen-Anhalt lebenden Iranerinnen und Iranern. 120 haben an der Hochschule Anhalt studiert, 117 an der Uni Magdeburg und 59 an der Uni Halle-Wittenberg eingeschrieben. Die Zahl der Studierenden aus dem Iran nimmt seit 2012 kontinuierlich zu. Nur im Wintersemester 2017/18 gab es einen minimalen Rückgang.