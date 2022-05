Mitgliedschaft in Terror-Vereinigung Urteil gegen IS-Rückkehrerin Leonora M. erwartet

Das Urteil gegen IS-Rückkehrerin Leonora M. soll voraussichtlich am Mittwoch verkündet werden. Noch ist das Strafmaß unklar. Angeklagt ist Leonora M. wegen der Mitgliedschaft in der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat". Die damals 15-Jährige reiste nach Syrien und heiratete als Drittfrau einen IS-Kämpfer. Bis sie sich 2019 stellte, bekam sie zwei Kinder und wurde in ein Gefangenenlager in Syrien gebracht. Im Januar begann der Prozess in Deutschland.