In Sachsen-Anhalt soll diese Regelung bis Ende Januar bestehen, so der Präsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt, Götz Ulrich (CDU). Darauf hätten sich die Landkreise mit dem Gesundheitsministerium verständigt. Ulrich sagte der Deutschen Presse-Agentur wörtlich: "Wer am Coronavirus erkrankt, soll sich zunächst weiterhin in Quarantäne begeben." Dabei meint Ulrich wohl die Isolation, denn für eine Quarantäne gibt es in Sachsen-Anhalt nur eine Empfehlung von fünf Tagen und "grundsätzlich keine Anordnung", wie es im Erlass heißt. Details für die Isolation regeln die jeweiligen Gebiete selbst. In Magdeburg etwa tritt am 1. Januar 2023 die Dritte Allgemeinverfügung in Kraft.