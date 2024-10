Schutz vor Cyberangriffen Pilotprojekt für mehr IT-Sicherheit in Kommunen

26. Oktober 2024, 17:27 Uhr

Sachsen-Anhalt hat am Samstag das Pilotprojekt "SicherKommunal in Sachsen-Anhalt" in drei Kommunen gestartet. Mit einem Fragenkatalog will Sachsen-Anhalt so Maßnahmen ermitteln, um die IT-Sicherheit zu stärken.