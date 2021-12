Es summt in Halle. Wobei: Summen ist gar kein Ausdruck. Denn in einigen Stadtteilen an der Saale sind im Hochsommer so viele Mücken unterwegs, dass nur ein Begriff es trifft: Plage. Es gibt sogar Tage, an denen in Halle das Mückenspray in mehreren Läden ausverkauft ist, so sehr nerven die kleinen, fiepsenden Quälgeister die Menschen. Woher die Mücken kommen? Ein Insektenforscher sagt im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT: Das Problem ist hausgemacht. Denn um die Plage zu verstärken, reichen nach seinen Worten kleinste Mengen von stehendem Wasser.