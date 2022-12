Beim 1. FC Magdeburg halten sie sich in Sachen Fußball selbst für "die Größten der Welt". In der Realität sind sie seit diesem Jahr immerhin wieder die Größten in Sachsen-Anhalt, denn im Sommer gelingt dem FCM der Aufstieg in die 2. Bundesliga. So hochklassig spielt kein anderer Fußballverein im Land. Mehr als 1.500 FCM-Fans gefällt das bei Instagram.