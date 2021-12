Platz 10: Die Schneemann-Familie

Da hat sich jemand echt große Mühe gegeben: Ilona Schmidt aus Hettstedt in Niedersachsen hat MDR SACHSEN-ANHALT im Januar dieses zauberhafte Foto zukommen lassen. Von der MDR-Instagram-Community gab es dafür 1.467 Likes und einen starken zehnten Platz in unserer Rangliste. Vielen Dank für das wunderbare Bild! Diese Schneemann-Familie aus Hettstedt belegt mit 1.467 Likes den zehnten Platz. Bildrechte: Ilona Schmidt

Platz 9: Kirschblüten überall

Kein Instagram-Jahresrückblick sollte ohne ein Motiv aus dem Holzweg in Magdeburg auskommen. In diesem Jahr ist ein Bild vorn dabei, das ein etwas anderes Motiv von dem Naturschauspiel zeigt – und das mit 1.486 Likes auf Instagram völlig zu Recht in unserer Top Ten auftaucht. Wunderschön, finden Sie nicht? Danke an Fotografin Sandra Tiemann, die uns das Bild im Mai zur Verfügung gestellt hat! Mit ihren Kirschblüten im Holzweg in Magdeburg hat Sandra Tiemann 1.486 Likes eingefahren. Bildrechte: Sandra Tiemann

Platz 8: Wenn es dunkel wird...

Ein Jahresrückblick ohne Schloss Wernigerode? Sind wir mal ehrlich: Das ist ausgeschlossen. Wunderbar also, dass Andreas Weidner im Januar seine Kamera geschnappt und auf den Einbruch der Dunkelheit gewartet hat. Nur so konnte dieses zauberhafte Bild entstehen. Die MDR-Userinnen und User haben 1.490 mal gesagt: Gefällt mir! Macht den achten Platz in unserer Rangliste. Das Schloss Wernigerode bei Nacht, dafür gab es am 7. Januar 1.490 Likes. Bildrechte: Andreas Weidner

Platz 7: Winter im Landkreis Harz

Huch?! Schon wieder Schloss Wernigerode? Ganz genau: Auch Platz 7 geht in den Landkreis Harz. Und das mit einem Unterschied von gerade mal zwei Likes. 1.492 Nutzerinnen und Nutzer haben Michael Lumme für dieses Bild vom 11. Januar ein Herzchen geschenkt. Das macht den siebten Platz im Ranking. Herzlichen Glückwunsch! 1.492 Likes für dieses Bild von Schloss Wernigerode – danke an Fotograf Michael Lumme! Bildrechte: Michael Lumme

Platz 6: Der Brocken im Winterkleid

Wissen Sie was? Wir bleiben direkt im Harz. Denn wenn wir ehrlich sind, hat auch das Tradition in diesem Jahresrückblick: Die Motive aus dem Harz bekommen bei den Userinnen und Usern von MDR SACHSEN-ANHALT häufig ganz besonders viele Likes. Zu Recht, möchte man meinen, wenn man sich diese Aufnahme von Andreas Weidner ansieht: Er hat am 18. Januar die Brockenstation im Schneetreiben fotografiert. Ein wunderbares Bild – finden auch 1.500 Menschen aus der Instagram-Community. Glückwunsch zu Platz 6! Ist das herrlich! Mit dieser Aufnahme hat Andreas Weidner 1.500 Menschen bei Instagram begeistert – Platz 6. Bildrechte: Michael Lumme

Platz 5: Ausflug zu den Nachbarn

Wir geben zu: Dieses Bild stammt nicht aus Sachsen-Anhalt. Aufgenommen hat es Wolfgang Schmidt bei unseren Nachbarn in Thüringen. Wir finden: Mitteldeutschland bleibt Mitteldeutschland – und haben das Bild deshalb auf Instagram gepostet. 1.645 Menschen haben gesagt: Gute Wahl, denn das ist ein wunderbares Bild. Das Kyffhäuserdenkmal im Mondschein belegt in der Rangliste in diesem Jahr den fünften Platz. Das Kyffhäuserdenkmal im Mondschein – wunderbar in Szene gesetzt von Wolfgang Schmidt. Platz 5 in der Rangliste. Bildrechte: Wolfram Schmidt

Platz 4: Brrr.

Wir wissen ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wir beginnen schon beim reinen Anschauen dieses Fotos zu frieren. Und im Februar, als Mario W. dieses Bild aufgenommen hat, war es auch bitterkalt. Für die winterliche Aufnahme von Schloss Bernburg gab es von den MDR-Userinnen und -Usern 1.931 Likes. Macht einen sehr guten vierten Platz in unserer Top Ten. Danke für das tolle Bild! Die Saale vor Schloss Bernburg, nahezu vollständig zugefroren. Platz 4 in der Top Ten! Bildrechte: Mario W.

Platz 3: Winterliches Wernigerode

Trommelwirbel... Wir sind angekommen auf dem Siegertreppchen dieser kleinen Rangliste. Und da steht Andreas Weidner – der Mann, dessen Bilder bei den MDR-Userinnen und -Usern so gut ankommen, dass er in dieser Rangliste direkt drei Mal auftaucht. Unter anderem mit dieser Aufnahme von Schloss Wernigerode im Winterkleid, aufgenommen am 9. Dezember. Dafür gab es 2.087 Likes. Glückwunsch! Die Stadtmauer und das Schloss Wernigerode im Winterkleid, aufgenommen im Dezember 2021. Bildrechte: Andreas Weidner

Platz 2: Eisige Aussichten

Platz 2 unserer Rangliste – und wir sind wieder auf dem Brocken angelangt: Diane Herkner hat im Januar dieses Bild aufgenommen. Und das ist wirklich wunderbar winterlich. 2.114 Likes gab es dafür. Herzlichen Glückwunsch! Der Brockengipfel im Winter – dafür gibt es 2.114 Likes. Bildrechte: Diane Herker

Platz 1: Winterwunderland

Es wintert in Wernigerode. Und Petra Bothe hat die Chance genutzt und dieses wunderbare Bild aufgenommen. 2.477 Likes gab es dafür – das sind mit Abstand die meisten, die ein Foto von MDR SACHSEN-ANHALT in diesem Jahr bei Instagram bekommen hat. Wir sagen: Vielen Dank an die Fotografin, dass sie diese Aufnahme mit uns geteilt hat. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 1! 2.477 Likes hat dieses Bild von Petra Bothe bekommen. Glückwunsch zum ersten Platz! Bildrechte: Petra Bothe