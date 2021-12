Anne Gehn-Zeller: Orientierung im Nachrichtendschungel

Wieder ist ein Jahr vergangen und wieder ist es eines unter Corona-Bedingungen. Jetzt im Winter erreichen die Einschränkungen erneut ihren Höhepunkt – im privaten Leben wie im beruflichen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten! Doch trotz des ganzen Wahnsinns hatten wir in der Mitte des Jahres so etwas wie Normalität. Nach Monaten des Homeoffice, war es einer begrenzten Anzahl von uns möglich, wieder täglich ins Funkhaus nach Magdeburg zu kommen und als Team zusammenzuarbeiten. Das war toll und enorm wichtig. Denn wie sehr wir von einem persönlichen Austausch profitieren, bemerken wir oft erst, wenn wir ihn nicht haben.



Außerdem stand im Juni für alle das wichtigste Ereignis des Jahres an: die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die Planungen dafür hatten schon weit im Voraus begonnen. Unser Ziel als MDR: Sie als Nutzer schnell und innovativ zu informieren. Mit Ergebnissen, Analysen und Reaktionen aus dem Land. Dafür war am Wahltag ein Team von mehr als 50 Reportern, Redakteuren, Grafikern und Experten im Einsatz.

Anne Gehn-Zeller Bildrechte: Anne Gehn-Zeller Eine von ihnen bin ich. Als Expertin für Suchmaschinenoptimierung sorge ich bei MDR SACHSEN-ANHALT dafür, dass Sie unsere Artikel im Nachrichtendschungel auch finden. Sollten Sie also nicht direkt über die App oder Seite zu uns stoßen, sondern über Google, muss ich unsere Artikel so gestalten, dass sie Ihnen auch ins Auge stechen.



Das heißt natürlich nicht, dass wir für die Suchmaschine schreiben. Wir schreiben für Sie als unsere Nutzer. Aber die Suchmaschine ist dabei unser größter Helfer, weil sie weiß, wonach Sie suchen und was bei Ihnen gut ankommt. Das zu analysieren, ist mein Job. Und das gilt für alle Themen, über die wir berichten. Zu sehen, dass wir Sie damit erreichen, freut und erleichtert mich sehr. Vermutlich werden Corona-Themen die nächsten Monate wieder dominieren. Wenn Sie sich von uns gut informiert fühlen, habe ich meine Arbeit gemacht!

Gero Hirschelmann: Die Seiten gewechselt

Sie kennen die beiden großen M&M's (ja, so ist die offizielle Schreibweise) der mitteldeutschen Medienlandschaft? Natürlich! Mitteldeutsche Zeitung und Mitteldeutscher Rundfunk – privat und öffentlich-rechtlich organisiert – sind die schmack- und nahrhaften Schokolinsen des regionalen Journalismus. Warum ich nach punktgenau 22 Jahren die Seiten gewechselt habe, geht Sie nichts an. Nur so viel: Ich bin vor der MZ nicht geflohen, die ich lange Zeit geliebt habe und immer noch sehr schätze. Ebenso wenig trieb es mich aus finanziellen oder karrieristischen Gründen in die Arme des MDR. Alles andere geht nur meinen Hausarzt an.

Gero Hirschelmann Bildrechte: Gero Hirschelmann Wie auch immer: Ich habe die Seiten gewechselt. Den Kollegen und meiner Arbeit bei der MZ trauere ich jeden Tag nach. Den Kollegen (und meiner Arbeit beim MDR) habe ich hingegen unendlich viel zu verdanken. Naja, unendlich... Sagen wir so: Die MDR-Kollegen sind auch nicht schlecht. :-)



Sie haben mich beispielweise in einer schwierigen Situation aufgefangen. Sie haben mich ernstgenommen, obwohl ich von der Konkurrenz kam. Sie waren nicht nur freundlich, sondern halfen (helfen) mir jeden Tag. Sie sind fair, lustig, kompetent. Ich freue mich jeden Tag, mit ihnen arbeiten zu dürfen. Kurz: Sie sind dufte, knorke, fetzig.

Und: Sie sind mir immer noch behilflich, die komplexen MDR-Insides zu verstehen, die Johann Gottlieb Fichte vor knapp 200 Jahren so formuliert hat. Bildrechte: Gero Hirschelmann

Leonard Schubert: Vertrauen, Offenheit und ganz viele Schätze

Was mich dieses Jahr besonders bewegt hat, waren Sie, liebe Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter. Für einen Reiseblog durfte ich diesen Sommer zusammen mit vier Kolleginnen und Kollegen quer durch Sachsen-Anhalt reisen, um Sie zu fragen, was Sie kurz vor der Landtagswahl in Ihrem Leben bewegt. Das Vertrauen, das Sie mir dabei entgegen gebracht haben, Ihre Offenheit, und vor allem die vielen kleinen und großen Schätze, die es überall zu entdecken gab, haben mich sehr beeindruckt und mir wieder mal vor Augen geführt, wie schön und vielfältig unser Bundesland ist und wie facettenreich wir gemeinsam hier leben.



Ob im selbst eröffneten Rundfunkmuseum in Werben, im aufziehenden Gewitter zwischen Naturfreunden auf dem Brocken, in der Eisdiele in der Altstadt von Osterburg oder in den Straßen von Magdeburg: Überall bin ich auf hochinteressante Projekte und engagierte Menschen getroffen, die sich für ihre Region einsetzen. Dabei habe ich einiges gelernt und viele neue Perspektiven, Sorgen und Freuden kennengelernt: Wie Sie die Pandemie bislang gemeistert haben, wieso Sie um Ihre Dorfschule kämpfen, wieso eine Brücke nicht renoviert wird, wieso Sie Ihren Dorfclub lieben oder wie Sie Ihren Partner kennengelernt haben. Überall wimmelte es von spannenden Eindrücken und interessanten Geschichten. Oft drängte die Zeit, während wir eigentlich gerne noch länger geblieben wären und überall blühte der Mohn.

Während dieser Reise wurde mir klar: Egal, wie die Wahl ausgeht, ich möchte Sie bald wieder besuchen und Ihre Orte, Projekte und Geschichten entdecken. Vielleicht begegnen wir uns ja im nächsten Jahr. Ich freue mich darauf. Leonard Schubert und Kollegin Johanna Daher auf ihrer Reiseblogtour bei ihrem Abschied aus Osterburg. Bildrechte: MDR/Johanna Daher

Susann Lehmann: Alles neu – und doch vertraut

Mitten in der Pandemie den Job wechseln? Gar keine so leichte Entscheidung. Aber manchmal hat man einfach so ein Gefühl im Bauch, dass es jetzt genau richtig ist. Seit Juli bin ich nun bei MDR SACHSEN-ANHALT und wie immer, wenn etwas neu beginnt, war da diese Mischung aus Vorfreude und Aufregung. Wie wird das Team wohl so sein und wie wird es mich aufnehmen? Werde ich mich im Homeoffice überhaupt gut integrieren können? Ich erinnere mich noch an das erste, eher schüchterne, Einschalten meiner Kamera während unserer digitalen Redaktionssitzung. Puh, ganz schön viele fremde Menschen.

Fünf Monate später bin ich traurig, wenn nicht alle ihre Kamera anschalten und ich dadurch meine klugen, witzigen, aufgeschlossenen und wunderbaren Kolleginnen und Kollegen nicht sehen kann. Innerhalb weniger Wochen hat mich das gesamte Team so herzlich aufgenommen, digital und live, dass ich nicht lange das Gefühl hatte, "neu" zu sein. Bis heute beeindruckt es mich, wie sich alle gegenseitig motivieren, Wissen miteinander teilen, unterstützen und auch in Homeoffice-Zeiten füreinander da sind. Es macht unglaublich Spaß, mit so vielen tollen Menschen zusammenzuarbeiten.

"Viel" waren auch die Dinge, die ich lernen und übernehmen durfte. Mit meinem Fokus auf Social Media lernte ich auch die Community von MDR SACHSEN-ANHALT sehr schnell kennen und schätzen. Mein erster persönlicher Meilenstein: Als wir Anfang Juli das MDR-Klima-Update starteten, haben wir es bei Instagram mit einem Reel angekündigt. Dafür stand ich ausnahmsweise Mal vor der Kamera. Ich war trotz neun Jahren Online-Redaktion-Erfahrung beim Veröffentlichen eines Beitrags vermutlich noch nie so aufgeregt wie in diesem Moment. Susann Lehmann Bildrechte: Sabine Moser

Wenn ich auf das Jahr zurückblicke, werde ich – trotz all der Einschränkungen, die Corona auch 2021 mit sich gebracht hat – sehr dankbar. Dankbar für neue Möglichkeiten, für tolle Menschen und aufregende Aufgaben.

Michael Rosebrock: Für Sie im Land unterwegs

"Für Sie im Land unterwegs" – das ist für mich nicht irgendein Spruch, sondern monatliche Realität. Egal ob Nachrichten, Themen oder Geschichten aus Sachsen-Anhalt – sie alle leben auch von den Bildern. Doch nicht immer sind entsprechende Fotos in den üblichen Archiven vorhanden oder wegen der Entfernung schnell zu besorgen.

Michael Rosebrock Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock Deshalb bin ich jeden Monat für MDR SACHSEN-ANHALT unterwegs, um Städte und Orte zu fotografieren, die zeigen, wie das Leben im Land auch abseits der Metropolen Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau aussieht: am Bahnhof, in der Fußgängerzone und vor dem Rathaus – aber auch in den Industriegebieten. Die bereits angesprochenen Nachrichten, Themen oder Geschichten auf unserer Onlineseite erhalten so ein "schnelles" Gesicht. Auf meinen Touren treffe ich immer wieder offene und freundliche Menschen, die hilfsbereit und für einen "Schnack" zu haben sind. Ich erinnere mich da beispielsweise an ein älteres Ehepaar aus Dessau, das seit mehr als 30 Jahren in den berühmten Y-Häusern lebt. Beide halfen mir mit Engelsgeduld, den richtigen Blickwinkel für ein Vorher-/Nachher-Foto der Häuser zu finden. Hat geklappt, danke dafür.

Zu den Fotos, die ich jeden Monat mache, gehören auch Aufnahmen von Ortsschildern. Oft werden diese total unterschätzt, dabei sind sie für eine Dokumentation der Örtlichkeit unerlässlich. Unsere Ortsschild-Collage 2021 zeigt, wo ich in diesem Jahr unterwegs war: von Arendsee bis Zerbst, von Burg bis Weißenfels – fast 30 Städte und Orte fanden ihren Fotoweg ins Archiv. Viele fehlen aber noch. Und deshalb werde ich auch im kommenden Jahr wieder "Für Sie im Land unterwegs" sein. Man sieht sich! In diesen Orten (und noch einigen mehr) war Michael Rosebrock mit der Kamera unterwegs. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock | Collage: Max Schörm

Maria Hendrischke: Dankbar für die Teamarbeit

2021 ist für mich das Jahr der Teamarbeit. Ich bin im Mai beim MDR festangestellt worden und arbeite nun vor allem als Chefin vom Dienst (CvD). Dabei bin ich für das Tagesgeschäft verantwortlich. Ich fühle mich in dieser nicht immer stressfreien Aufgabe von allen so unglaublich unterstützt – und dafür möchte ich mich bedanken! Ein besonders großes Danke geht an Martin Paul, der sich die CvD-Stelle 50/50 mit mir teilt. Dadurch hat er es mir ermöglicht, sowohl als CvD für den MDR, als auch weiterhin für die Uni Leipzig und an meiner Promotion zu arbeiten. Ich bin beeindruckt, dass der MDR diese aus meiner Sicht sehr zeitgemäße und innovative Stellen-Teilung ausprobiert. Maria Hendrischke Bildrechte: MDR/Jörn Rettig

Im Frühling ist meine Redaktion mit den Online-Redaktionen von MDR AKTUELL, MDR SACHSEN und MDR THÜRINGEN zum Team Digitale Information (TDI) zusammengewachsen. Das bedeutete für mich neue, abwechslungsreiche Aufgaben: Ich konnte die neue Schicht "TDI-Tageschefin" übernehmen, die die Arbeit aller vier Online-Redaktionen koordiniert. Und ich arbeite in einem Projektteam daran, ein gemeinsames Qualitätsmanagement für TDI zu entwickeln. Doch vor allem bedeutete es, dass ich viele super nette, kompetente Kolleginnen und Kollegen dazugewonnen habe. Ich bin gespannt, wie sich TDI 2022 weiterentwickelt.

Kalina Bunk: Der Austausch bringt uns weiter

Kalina Bunk Bildrechte: MDR/Jörn Rettig 2021 war für mich persönlich ein sehr intensives, aber gleichzeitig auch sehr schönes Jahr. Drei Viertel des Jahres bin ich in Elternzeit gewesen – die war durch Corona natürlich ganz anders, als ich mir das früher einmal vorgestellt hatte. Für uns als junge Familie hat die Pandemie aber auch den Vorteil gebracht, dass wir durch Homeoffice-Regelungen viel mehr Zeit miteinander verbringen konnten und können. Dafür bin ich sehr dankbar.



Als ich im November in den Job zurückgekehrt bin, habe ich direkt gemerkt, dass alle Online-Redaktionen besser miteinander verzahnt sind. Das bringt natürlich auch viele neue Arbeitsabläufe mit sich, in die ich mich teilweise noch immer einarbeite. Dass wir nun aber ein Team Digitale Information sind, empfinde ich als große Bereicherung. Anfang Dezember haben wir beispielsweise einen gemeinsamen Schwerpunkt zur Situation in der Pflege auf die Beine gestellt – mit Geschichten aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. So etwas hätte es in dieser Form noch vor einem Jahr wahrscheinlich nicht gegeben. Und auch wenn wir alle noch dabei sind, die Abläufe weiter zu verbessern, profitieren alle Redaktionen viel stärker von den tollen Ideen anderer und vom Austausch. Ich freue mich auf das, was noch kommt!

Fabian Frenzel: Beeindruckt von der Offenheit

Mich haben 2021 die Menschen in Osterwieck und Oebisfelde mit ihrer Offenheit beeindruckt. In Osterwieck war ich vor der Landtagswahl, in Oebisfelde im Vorfeld der Bundestagswahl. Beide Male habe ich eine Woche lang mit den Menschen gesprochen und mich mit ihnen über Politik, Leben auf dem Land und ihre Zukunftsvisionen aber auch Ängste und Sorgen unterhalten.