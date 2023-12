"'In der Altmark, da ist nix los', so denke und rede ich selber von meiner Heimat. Aber natürlich stimmt das nicht. Zwischen Elbe und Ohre, Wendland und Heide packen wir genauso an – müssen uns wegen der Strukturschwäche manchmal sogar mehr strecken als es anderswo der Fall ist. Und wenn es um die Sache geht, dann sind wir dabei.

Bildrechte: MDR/André Plaul

Am 11. August haben wir Altmärker genau das bewiesen. MDR SACHSEN-ANHALT hat einen Morgen lang live im Radio vom Arendsee gesendet. Höhepunkt war dann ein Wettbewerb: Finden wir 100 Menschen, die an diesem bewölkten Freitagvormittag mit weißen Socken bekleidet in den Arendsee gehen? Tja, Kinderspiel.



Über 200 Menschen kamen ins Strandbad, bereit den See zu entern. Während Antonia Kaloff und Lars Wohlfarth am Strand auf ihren nächsten Live-Einsatz und das Bade-Go gewartet haben, bin ich als einziger schon 50 Meter weit in den See gegangen. Nass bis zu den Schenkeln, aber mit warmer Jacke und der Kamera um den Hals habe ich dort auf die entscheidenden Bilder für unsere App gelauert. Und das hat sich gelohnt. Voller Einsatz – es ging schließlich um die Sache."