Das Auftreten der Giftpflanze ist nicht nur ein Problem in Sachsen-Anhalt. In Sachsen wird derzeit vor dem ebenfalls giftigen Frühlingskreuzkraut gewarnt. Äußerlich sind Frühlingskreuzkraut und Jakobskreuzkraut sehr ähnlich. Allerdings handelt es sich um zwei verschiedene biologische Gattungen. Das Frühlingskreuzkraut blüht ein bisschen eher. Das sächsische Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie rät auch hier zu einer schnellen Bekämpfung der Pflanze. Das Frühlingskreuzkraut enthält demnach "für Menschen und Tiere gesundheitsschädliche Pyrrolizidinalkaloide (PA)." Das Frühlingskreuzkraut ist eine bis zu 50 Zentimeter hohe Pflanze mit margeritenartigen gelben Blüten. Es tritt vor allem auf Brachen, Wiesen und an Straßenrändern auf. Den Angaben zufolge sind alle Pflanzenteile giftig. Auch in Brandenburg vermehren sich die Pflanzen seit zwei Jahren explosionsartig. Im rbb-Interview erklärt Fabian Blöchl vom Landesbauernverband, was das Problem mit den "gelben Kreuzblütler" ist.