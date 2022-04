Der Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt steht vor großen Herausforderungen. Auf die drei größten Aufgaben wies die Arbeitsagentur in Halle am Dienstag hin. Markus Behrens, der Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen benennt die drei "großen D's" als zu lösende Probleme: Demografischer Wandel, Digitalisierung und Dekarbonisierung, also die so genannte Energiewende.